نجح أحد مطوري البرمجيات في تطوير تطبيق لهواتف أندرويد لترتيب الأغراض المنزلية، مستعيناً بنموذج الذكاء الاصطناعي "Gemini 3.8" عبر منصة "Google Antigravity".

هيكلة التطبيق وتقنيات التطوير

أُطلق على المشروع اسم "Home Vault"، حيث صيغت التعليمات للنموذج لبرمجته بلغة "Kotlin" وواجهات "Jetpack Compose" ولغة التصميم "Material 3". واستغرقت البرمجة ثلاثين دقيقة فقط لإنجاز النسخة الكاملة.

طلب المطور الحصول على ملف "APK" جاهز للعمل المباشر على الهاتف دون الحاجة لتطوير تطبيق ويب. وتضمنت الشاشة الرئيسية لوحة تحكم لتتبع القيمة المادية الكلية للممتلكات، وعدد السلع المسجلة، والتنبيه بالضمانات التي توشك على الانتهاء.

خصائص التشغيل وتصنيف المحتويات

يحتوي التطبيق على تصنيفات تتوزع بين الأجهزة الإلكترونية، ومعدات المطبخ، والأثاث، والأغراض المنزلية المتنوعة. ويتيح إدخال التفاصيل لكل قطعة، مثل أسعار الشراء، وتواريخها، وأرقام الطراز، ومعلومات الضمان.

يوفر التطبيق إمكانية إرفاق صور للمنتجات وفواتير بصيغة "PDF"، إلى جانب تدوين سجلات الصيانة. كما يتضمن خصائص البحث، والتصفية، والوضع الداكن، ونظاماً لنقل البيانات بين الأجهزة عبر النسخ الاحتياطي والاستعادة.

الاختبار الميداني والإنتاج التجاري

جرت عملية التثبيت والتجربة الأولى لملف "APK" على هاتف "Samsung Galaxy S25 Ultra". وتضمن التصميم اعتماد نمط "Material You" بواجهات تحتوي على بطاقات مدورة وأيقونات وقوائم مرتبة.

وزّع المطور الملف على أفراد عائلته لتثبيته على هواتفهم مباشرة دون استخدام بيئة "Android Studio"، حيث تمكنوا من إدخال بيانات أجهزتهم وفواتيرهم بأسلوب مستقل. ولا يتوفر "Home Vault" على متجر "Google Play"، إذ لا توجد نية لنشره تجارياً في الوقت الحالي.

ويتطلب إتاحة البرامج للجمهور وقتاً إضافياً لتحسين معايير الأمان، وسهولة الاستخدام، وإجراء اختبارات مكثفة، وتوفير الصيانة الدورية.