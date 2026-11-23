أطلقت شركة أبل يوم الاثنين، 23 نوفمبر 2026، ميزة جديدة باسم "مساعد الاتصال" ضمن تحديث نظام التشغيل iOS 27، بهدف سد الفجوة بين الاتصال الخلوي وشبكات الواي فاي. وتتيح هذه الخاصية للهاتف الاعتماد على بيانات الهاتف المحمول لتحسين جودة الاتصال عندما تصبح الشبكة اللاسلكية ضعيفة أو غير صالحة للاستخدام.

نطاق الاستخدام والحلول البرمجية

أوضحت شركة أبل في وثيقة دعم خاصة أن الميزة تُقدم فائدة عملية للمستخدمين في أماكن متعددة، مثل الفناء الخلفي للمنازل والمقاهي والمطارات والملاعب الرياضية. وتساهم هذه الأداة في إنهاء مشكلة توقف التطبيقات عن العمل، ولا سيما تطبيق أبل ميوزك وتطبيق خرائط أبل، وهي المشكلة التي تظهر عادة عند الابتعاد عن النطاق المباشر لشبكة الواي فاي المنزلية.

خيارات التحكم وضبط الأجهزة

يستطيع مستخدمو آيفون إدارة الميزة بسهولة، حيث يمكن تفعيلها أو تعطيلها بالانتقال إلى تطبيق الإعدادات ثم اختيار الواي فاي. كما يملك المستخدم خيار إيقاف تشغيل الخاصية لشبكة جهاز توجيه معين، إذا كان يرغب في الاستمرار على اتصال الواي فاي فقط دون تحويل.

استثناءات التشغيل واستهلاك البيانات

تتوقف الميزة تلقائياً عن العمل خلال فترات التجوال الدولي، أو في حال تشغيل وضع البيانات المنخفضة للشبكة الخلوية، بالإضافة إلى توقفها مع تطبيقات بث معينة تابعة لشركات أخرى. ويؤدي تشغيل الميزة إلى احتمالية ارتفاع معدل استهلاك البيانات الخلوية، حيث وفرت أبل إمكانية تتبع هذا الاستهلاك عن طريق تطبيق الإعدادات في الهاتف، أو عبر التطبيق والموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات المزودة للخدمة.