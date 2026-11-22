حسمت الجهات الرسمية المصرية الجدل الذي أُثير خلال الساعات الماضية عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، على لسان وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، بياناً رسمياً نفت فيه بشكل قاطع ما تردد حول سحب مصر خبراءها العسكريين من مدينة بنغازي الليبية.

تفاصيل النفي المصري وطبيعة العلاقات الثنائية

أكد البيان الرسمي أن الأنباء المتداولة في هذا الصدد عارية تماماً من الصحة ولا تستند إلى أي معلومات أو وقائع حقيقية، كما فند المزاعم التي روجت لوجود توترات أو خلافات بين القاهرة والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

استمرار التنسيق المشترك: شدد البيان على أن قنوات التواصل والتنسيق بين الجانب المصري والقيادة العامة للجيش الليبي تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة دون أي تغيير.

دعم الأمن والاستقرار الإقليمي: يرتكز التعاون القائم بين المؤسسات المعنية في البلدين على أسس راسخة من التفاهم المشترك بما يخدم استقرار ليبيا وأمن المنطقة بأكملها.

دعوة لتحري الدقة الإعلامية: وجّهت الهيئة العامة للاستعلامات دعوة صريحة إلى وسائل الإعلام بضرورة التحقق من المصادر الرسمية والابتعاد عن نشر ادعاءات غير موثقة تستهدف إثارة البلبلة والإضرار بالعلاقات التاريخية والوثيقة بين الشعبين.

دلالات الموقف المصري في التوقيت الراهن

يعكس البيان الرسمي السريع حرص القاهرة على قطع الطريق أمام الشائعات التي تحاول التشويش على مسار التعاون المصري الليبي، كما يجدد التأكيد على ثوابت السياسة المصرية الداعمة لوحدة الأراضي الليبية ومؤسساتها الوطنية، وتعزيز الأمن المشترك على طول الحدود الغربية بما يصون مصالح البلدين الشقيقين.

وتؤكد المصادر الرسمية باستمرار أن أي مستجدات تتعلق بالعلاقات المصرية العربية أو بالملفات الإقليمية يتم الإعلان عنها حصراً عبر البيانات المعتمدة والقنوات الدبلوماسية الرسمية، بعيداً عن التكهنات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع غير الموثوقة.