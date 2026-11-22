سيطرت حالة من التباين على أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 داخل المصانع والمخازن التجارية؛ فبينما سجلت بعض شركات حديد التسليح تحركاً طفيفاً نحو الصعود في مستهل تعاملات الأسبوع، شهد الأسمنت الرمادي تراجعاً ملحوظاً بنحو 140 جنيهاً للطن مقارنة بمستويات الأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم في الشركات والمصانع

توزعت متوسطات أسعار طن الحديد في السوق المحلية بين الشركات الاستثمارية والمنتجة على النحو التالي:

حديد عز: سجل متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع بين 41,300 و43,050 جنيهاً، بينما يصل للمستهلك بنحو 44,600 جنيه شاملاً النقل وضريبة القيمة المضافة.

الحديد الاستثماري (المتوسط العام): بلغ نحو 38,869 جنيهاً للطن مسجلاً زيادة محدودة.

حديد بشاي: يتراوح بين 39,800 و40,200 جنيه للطن.

حديد السويس للصلب: سجل نحو 39,950 جنيهاً للطن.

حديد المراكبي: يتراوح بين 39,400 و39,800 جنيه للطن.

حديد المصريين: يتراوح بين 38,500 و39,400 جنيه للطن تبعاً للمصنع والموزع.

حديد الجارحي: سجل نحو 39,200 جنيه للطن.

حديد العشري ومصر ستيل وبيانكو: تراوحت الأسعار بين 36,000 و38,000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت الرمادي والأبيض اليوم

متوسط الأسمنت الرمادي: تراجع إلى نحو 3,940 جنيهاً للطن.

أسمنت حلوان: سجل نحو 3,850 جنيهاً للطن.

أسمنت المخصوص: بلغ نحو 3,740 جنيهاً للطن.

أسمنت السويدي: سجل نحو 3,650 جنيهاً للطن.

أسمنت الفهد ووافي النيل: تراوح بين 3,610 و3,620 جنيهاً للطن.

أسمنت السويس: يتراوح بين 3,450 و3,880 جنيهاً للطن حسب نوع الإنتاج والمنطقة.

الأسمنت الأبيض (رويال وسوبر سيناء): بين 5,500 و6,200 جنيه للطن.

وتبقى هذه الأرقام استرشادية، إذ تختلف التكلفة النهائية للمستهلك قليلاً بين المحافظات وفق مسافة الشحن وتكاليف التعتيق وهامش ربح التجار، كما يُفضل للمقبلين على البناء مراجعة أسعار أكثر من موزع معتمد والحصول على عروض موثقة قبل التعاقد، خاصة مع تباين حركة البيع والشراء في سوق مواد البناء وتأثرها المباشر بتكاليف الإنتاج والطاقة والطلب في المشروعات السكنية والتجارية الجديدة.