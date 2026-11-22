استهل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 تعاملاته الصباحية على استقرار واضح في مختلف البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، بالتزامن مع عودة العمل المصرفي الأسبوعي واستمرار التوازن بين التدفقات النقدية واحتياجات الاستيراد والتجارة.

سعر الدولار اليوم في أبرز البنوك المصرية

وفقاً لأحدث البيانات المعلنة على الشاشات الرسمية للبنوك في مستهل التعاملات، جاءت أسعار الصرف على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: سجل 53.74 جنيه للشراء، و53.88 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر: سجل 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك البركة والبنك المصري الخليجي: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 53.75 جنيه للشراء، و53.85 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 53.74 جنيه للشراء، و53.84 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 53.72 جنيه للشراء، و53.82 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري

وعلى مستوى سلة العملات الأجنبية والعربية المتداولة يومياً في البنك الأهلي المصري، جاءت الأسعار المحدثة كما يلي:

اليورو الأوروبي: 58.91 جنيه للشراء، و59.31 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 70.55 جنيه للشراء، و70.97 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 63.65 جنيه للشراء، و63.99 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 37.45 جنيه للشراء، و37.67 جنيه للبيع.

100 ين ياباني: 33.62 جنيه للشراء، و33.82 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 14.25 جنيه للشراء، و14.36 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 14.63 جنيه للشراء، و14.67 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 169.06 جنيه للشراء، و174.36 جنيه للبيع.

الريال القطري: 13.65 جنيه للشراء، و14.78 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: 74.97 جنيه للشراء، و76.09 جنيه للبيع.

وتخضع جميع الأسعار لتحديثات مستمرة على مدار اليوم وفق آليات العرض والطلب داخل القنوات المصرفية الرسمية.